Palhinha und Xavi - Nationaltrainer bestärken den FC Bayern

Xavi Simons - FC Bayern ist einer von mehreren Topinteressenten

Was für João Palhinha gilt, trifft so ähnlich auch auf den Niederländer Xavi Simons von RB Leipzig zu. Es ist eine Parallelität der Ereignisse, denn auch Bondscoach Ronald Koeman fühlte sich vor dem EM-Achtelfinale seiner Mannschaft in München gegen Rumänien (18.00 Uhr) berufen, seinen Schützling für höhere Aufgaben zu empfehlen: "Er ist Teil der niederländischen Nationalelf und wenn du das erreicht hast, kannst du auch bei Bayern München spielen", sagte der Trainer.

Medienberichten zufolge verhandelt der Flügelstürmer, der in der vergangenen Saison als Leihspieler bei RB Leipzig das Interesse mehrerer Topklubs weckte, bereits mit den Bayern. Der 21-Jährige gehört dem französischen Meister Paris St. Germain, dort wolle Simons laut Informationen von Sky aber auf keinen Fall bleiben. Auch ein Verbleib in Leipzig über den Sommer hinaus soll noch im Raum stehen.

Koeman über Xavi: "Große Talente können überall spielen"

Laut Koeman sei Simons "ein großes Talent, und große Talente können überall spielen". Familie und Umfeld des Toptalentes empfinde er als "sehr seriös. Sie überlegen genau, welcher Schritt der beste für ihn ist. Genauso, wie sie es getan haben, als er von Eindhoven nach Leipzig gegangen ist."

Acht Treffer und 13 Assists steuerte Simons in seiner ersten Bundesligasaison für RB bei. In München würde er in Konkurrenz mit Jamal Musiala, Konrad Laimer oder Thomas Müller auf den zentralen Positionen treten. Doch so weit ist es noch nicht. Der FC Bayern scheint bei Palhinha wie auch bei Nationalspieler Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) sowie Michael Olise von Crystal Palace schon weiter zu sein.

Zumindest im Falle von Tah dürfte es von dessen Noch-Klubtrainer Xabi Alonso keine Empfehlung in Richtung des FC Bayern gegeben haben ...