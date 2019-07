Transfers: So will der FC Bayern im Millionenpoker bestehen

Große Titel müssen her, das wird auch in der neuen Saison nicht anders beim FC Bayern München. Fans und Beobachter warten gespannt, wie sich der Fußball-Rekordmeister dafür verstärken wird. Ob Wunschspieler Leroy Sané vom englischen Premier-League-Klub Manchester City oder Timo Werner von Ligakonkurrent RB Leipzig – die Transfer-Gerüchteküche brodelt. Hochkarätige Zusagen gibt es bislang wenige. Das liegt auch am Wettbieten unter den Top-Klubs, explodierenden Ablösesummen und an den horrenden Gehältern, die Topspieler vom Kaliber eines Antoine Griezmann beispielsweise heutzutage fordern.

Netto-Gehälter: "Nicht alle Verrücktheiten mitmachen"

Beim Stürmer-Star vom FC Barcelona liegt das "Gehaltgefüge im zweistelligen Millionenbereich pro Jahr – netto", sagt Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge in der Bild am Sonntag. "Das muss man mal zwei nehmen, da der Verein die Steuern zahlt. Da bekommt man einen ganz schönen Rucksack aufgeschnallt", klagt Rummenigge.

Für Stars dieser Größenordnung würden "mit Gehalt und Beraterhonorar plötzlich pro Jahr 40 Millionen Euro Minus in der Bilanz stehen." Bei diesen Summen wollen die Münchner nicht mehr bedingungslos mitspielen. "Wir müssen unsere eigene Philosophie finden. Wir werden nicht alle Verrücktheiten mitmachen", so der Bayern-Vorstandsvorsitzende.

Ziel: Neue Lahms und Schweinsteigers

Der "FC-Bayern-Weg" im Wettstreit mit der Elite aus England, Spanien oder Italien müsse stattdessen lauten, "die Positionen 17, 18, 19 und 20 im Kader in der Zukunft mit jungen Leuten" zu besetzen, so der 63-Jährige: Vorteil: sie kosten keine horrenden Ablösesummen verdienen normal. Von diesen vier Spielern müsse es "gelingen, jährlich ein bis zwei durchzubringen für die ersten Mannschaft." Rummenigge fordert eine Rückkehr zum Zwei-Säulen-System, mit dem die Bayern früher so erfolgreich waren: Einige Stars holen, aber gleichzeitig auch den eigenen Nachwuchs fördern wie einst bei den Eigengewächsen Thomas Müller, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger.

Außerdem sei der Verein weiter von enormer Anziehungskraft für Spieler. "Wir sind im UEFA-Ranking nach wie vor die Nummer drei, sind damit einer der besten Klubs in Europa. Die Stadt München ist top, wir haben ein wunderschönes Stadion. Unter dem Strich bieten wir ein sehr attraktives Gesamtpaket", so Rummenigge.

Rummenigge stellt Transfers in Aussicht

Ob ein attraktives Umfeld gegen Millionengebote der internationalen Konkurrenz wirklich ankommt, bleibt zweifelhaft. Dennoch verspricht Rummenigge erneut: "Es wird noch Transfers geben, ganz sicher." Nach wie vor warten die Münchner insbesondere auf ein Zeichen von Sané.

Beim Audi Cup am Dienstag und Mittwoch mit Real Madrid, Tottenham Hotspur und Fenerbahce Istanbul wird Trainer Niko Kovac wohl noch mit dem aktuellen Personal auskommen müssen. Verpflichtet hat der FC Bayern bis jetzt die beiden Innenverteidiger Lucas Hernandez von Atletico Madrid (80 Mio. Euro Ablöse) und Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart (25 Mio. Euro) sowie Mittelstürmer Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV (3 Mio. Euro).