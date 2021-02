Transfermarkt: Die wichtigsten Wechsel im Winter

Am 1. Februar sind einige Vereine noch einmal aktiv geworden. Es war die letzte Möglichkeit, in diesem Winter Spieler zu holen oder abzugeben. Jetzt öffnet das Transferfenster erst wieder im Sommer. In der Bundesliga erregten die Verpflichtungen von Weltmeister Sami Khedira, der zu Hertha BSC wechselt, und von Ex-Nationalspieler Shkodran Mustafi, der Schalke 04 verstärkt, das größte Aufsehen. Auch die bayerischen Teams waren nochmal aktiv:

FC Bayern München

Der Rekordmeister verleiht zwei seiner Talente, die zuletzt kaum zum Einsatz kamen: Stürmer Joshua Zirkzee wechselt für die nächsten Monate zum FC Parma, die auch eine Kaufoption über 15 Millionen Euro für den Torjäger besitzen. Abwehrspieler Chris Richards geht zum Bundesliga-Rivalen TSG 1899 Hoffenheim. "Es sind beides vielversprechende Talente. Wir wollen damit gewährleisten, dass sie mehr Spielzeit haben", sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

FC Augsburg

Augsburg leiht sich den slowakischen Nationalspieler Laszlo Benes von Ligarivale Borussia Mönchengladbach bis Saisonende aus. "Laszlo Benes bringt spielerische Qualitäten mit, die unserem Spiel gut tun werden. Da er die Bundesliga kennt, wird er keine lange Eingewöhnungszeit benötigen", sagte FCA-Manager Stefan Reuter. Der 23-Jährige Benes kam in der laufenden Spielzeit bisher nur zu einem einzigen Spiel über 90 Minuten bei Gladbach, bei Augsburg soll er im zentralen Mittelfeld für mehr Kreativität sorgen.

Umgekehrt verlässt Defensivspieler Felix Götze die Schwaben per Leihe bis zum Saisonende in Richtung des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.

2. Liga

Die Würzburger Kickers haben für den Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga mächtig aufgerüstet. Als letzter von sechs Winter-Transfers wurde am Montag der niederländische Offensivspieler Rajiv van La Parra verpflichtet. Der 29-Jährige, ein Halbbruder von Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool, kommt ablösefrei vom spanischen Zweitligisten UD Logrones.

Der 1. FC Nürnberg verstärkte sich schon früher mit Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli vom KRC Genk. Greuther Fürth verpflichtete Offensivspieler Marijan Cavar von Eintracht Frankfurt. Der SSV Jahn Regensburg leiht Nachwuchsstürmer David Otto von der TSG Hoffenheim aus.

3. Liga

Aktiv waren auch die bayerischen Drittligisten. Die meisten Transfers tätigte Aufsteiger Türkgücü München, bei denen je sieben Spieler kamen und gingen. Prominentester Neuzugang hier: Sebastian Maier vom VfL Bochum.

Der namhafteste Neue kehrt zum FC Ingolstadt zurück und heißt: Caiuby. Der Brasilianer war zwischenzeitlich lange in der Bundesliga beim FC Augsburg. Dazu kommt der Schweizer Dimitri Oberlin mit reichlich internationaler Erfahrung vom FC Basel zur zweiten Mannschaft des FC Bayern München.

Die SpVgg Unterhaching verlor derweil Torwart-Talent Nico Mantl an RB Salzburg, kassierte dafür aber die stattliche Summe von zwei Millionen Euro.