Transfercoup: Pernille Harder wechselt zu den FC Bayern Frauen

Auch Abwehrspielerin Eriksson kommt

Mit Harder kommt auch ihre Lebensgefährtin Magdalena Eriksson ablösefrei vom FC Chelsea an die Isar. Nach sechs Jahren in der höchsten schwedischen Spielklasse Damallsvenskan wechselte die Defensivspezialistin 2017 zum FC Chelsea in die Women’s Super League. Dort entwickelte sich Eriksson zur Führungsspielerin und lief seit der Saison 2019/20 als Kapitänin der Blues auf. 2020 gewann die heute 29-Jährige den Diamantbollen, die Auszeichnung als beste Fußballerin Schwedens.

"Heute ist ein großer Tag für den FC Bayern, weil wir es geschafft haben, zwei Spielerinnen mit dieser Qualität zum FC Bayern zu holen, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb herausragende Persönlichkeiten sind. " Bianca Rech, Abteilungsleiterin FC Bayern Frauen