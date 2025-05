Transfer perfekt: FC Bayern schnappt sich Nationalspieler Tah

Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt. Der FC Bayern sichert sich die Dienste von Jonathan Tah. Der Nationalspieler soll eine zentrale Rolle in der Verteidigung der Münchner spielen und die immer wieder schwächelnde Defensive der Münchner stabilisieren. Er unterschreibt an der Säbener Straße bis 2029. "Ich freue mich sehr, beim FC Bayern zu sein. Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und jeden Tag hart arbeiten, damit wir als Mannschaft erfolgreich sind und gemeinsam viele Titel gewinnen", erklärt Tah auf der vereinseigenen Homepage.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir Jonathan Tah schon lange auf dem Radar haben. Wir schätzen seine Klasse: Er ist ein Typ, der Verantwortung übernimmt. Jonathan hatte viele Angebote vorliegen, aber er hat sich für den FC Bayern entschieden. Das freut uns sehr", wird Max Eberl in einer Klubmitteilung zitiert.

Tah-Transfer: Ein Wechsel auf Umwegen

Rückblick zum Saisonbeginn: Schon im Sommer-Transferfenster waren sich die Münchner mit Tah einig, doch der Wechsel scheiterte an der Ablösesumme. Die Leverkusener in Person von Fernando Carro, der Eberl öffentlich kritisierte, reagierten empört ob der bayerischen Transferbemühungen und ließen den Wechsel letzten Endes platzen. Beide Vereine konnten sich nicht auf eine Ablösesumme einigen. So blieb der Nationalspieler noch ein Jahr in Leverkusen, es war aber ein offenes Geheimnis, dass er seinen Vertrag nach zehn Jahren unterm Bayer-Kreuz nicht mehr verlängern würde.

Barcelona als größter Bayern-Konkurrent bei Tah

Dabei war zunächst nicht klar, welches Trikot Tah ab dem Sommer tragen würde. Champions-League-Halbfinalist FC Barcelona und Trainer Hansi Flick wollten ihn gerne nach Katalonien holen. Tah spielte schon unter Flick in der Nationalmannschaft eine wichtige Rolle. Nun sollte er auch bei der "Blaugrana" Abwehrchef der jungen Innenverteidigung um Pau Cubarsí oder Eric García werden. Doch Tah entschied sich gegen Barcelona. Medienberichten zufolge sollen die Schwierigkeiten der Katalanen mit dem Financial Fairplay den Ausschlag für eine Absage gegeben haben.

Schüsselspieler Tah soll Kompanys Defensive verstärken

Schon ab der Klub-WM in den USA soll Tah eine feste Größe in der Abwehr des Rekordmeisters werden. Beim FC Bayern ist er der Ersatz für den nach Monaco abgewanderten Eric Dier. Während der Engländer eigentlich als Backup gedacht war, dürfte sich Tah kaum mit einem Bankplatz zufriedengeben. Deutlich wahrscheinlicher ist, dass der Abwehrchef der deutschen Nationalmannschaft auch in München diese Rolle anstrebt und dementsprechend den Konkurrenzkampf mit dem in dieser Saison nicht immer sattelfesten Duo Kim/Upamecano nicht scheuen wird.

Tah gilt als kopfballstarker, physisch robuster Innenverteidiger, der auch im Spielaufbau hinten raus wenig Fehler macht. Zusätzlich zeichnen Tah Schnelligkeit und Zweikampfstärke aus. Eigenschaften, die in Trainer Kompanys System passen. Der Belgier lässt seine Abwehrreihe gerne hochstehen. Passsichere Innenverteidiger, die im Falle eines Fehlers schnell zurückrennen können, sind da unabdingbar. Besonders in der Champions League war Kompanys zu offensive Defensive mehrfach bestraft worden. Diese Fehler sollen mit Tah nun der Vergangenheit angehören.

Nachdem Tah in Leverkusen großen Anteil an der Double-Saison 2023/24 hatte und die Abwehr ordnete, soll er das nun auch beim FC Bayern schaffen - und im besten Fall Titel gewinnen.