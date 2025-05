Transfer-Ticker: TSV 1860 München macht nächsten Rückkehrer fix

12.30 Uhr: Frans Krätzig beim FC Bayern vor dem Aus?

Frans Krätzig wurde beim FC Bayern als ein Youngster gehandelt, der den Durchbruch beim Rekordmeister schaffen kann. Der 22-jährige Linksverteidiger sollte eigentlich in dieser Saison beim VfB Stuttgart Einsätze auf Topniveau sammeln, daraus wurde nichts. Nach lediglich 59 Minuten Spielzeit wurde die Leihe abgebrochen und Krätzig spielte fortan in Heidenheim. Dort war er zwar Stammspieler, konnte sich wohl nicht nachhaltig in München empfehlen. Ein Verkauf zu RB Salzburg soll unmittelbar bevorstehen. Salzburgs Sportchef Rouven Schröder bestätigte am Sonntag gegenüber Laola1.tv das Interesse: "Er ist ein hervorragender Spieler. Es sieht gut aus, dass es die Möglichkeit gibt, dass er nach Salzburg kommt."