Transfer: Nagelsmann setzt auf "Brazzo" - Vertrauen in Ulreich

Die Hauptbaustelle des FC Bayern bleibt bestehen. Auch zwei Tage vor dem Topspiel gegen RB Leipzig (ab 20.30 Uhr in der Liveportage) ist die Torhüter-Frage beim Rekordmeister weiterhin ungeklärt. "Wir möchten eine Entscheidung haben, in welche Richtung auch immer", unterstrich Trainer Julian Nagelsmann in der Medienrunde am Mittwoch. "Auf der Torwart-Position wollen wir eine gewisse Ruhe haben."

Nach Ruhe sieht es aktuell eher weniger aus. Gladbachs Torhüter Yann Sommer steht wohl bereit. Ob er aber auch schon gegen Leipzig im Tor steht, ist unwahrscheinlich. Noch ist Zeit für einen Wechsel, denn das Transferfenster schließt erst am 31. Januar um 18 Uhr.

Nagelsmann vertraut "Brazzo"

"Brazzo (Sportvorstand Hasan Salihamidzic), Olli (Vorstandschef Oliver Kahn), Marco Neppe (Technischer Direktor) arbeiten - Achtung Wortspiel - Sommer wie Winter immer an Möglichkeiten, den Kader zu verstärken, und das ist auch nach wie vor der Fall", sagte Nagelsmann

Bis die Verstärkung eintrifft, ist Sven Ulreich die Nummer eins im Tor der Bayern. Dass der Schlussmann bei der Verpflichtung eines Torhüters ins zweite Glied, bei einer Rückkehr Neuers sogar ins dritte rutschen würde, ist dem 34-Jährigen bewusst.

"Wir wissen, wenn wir eine Nummer zwei holen, dass wir uns auf Ulle verlassen können. Wenn wir ihn brauchen, ist es wichtig, dass er da ist", sagte Nagelsmann.

"Wenn wir eine Nummer eins holen, wissen wir, dass er die Rolle annimmt. Mit beiden Situationen kann er gut leben, weil er intelligent und ein guter Charakter ist." Julian Nagelsmann Trainer FC Bayern

An eine lange Eingewöhnungszeit für den neuen Torwart glaubt Nagelsmann nicht. "Die Abstimmung geht schnell, das Abwehrverhalten ist relativ gleich."