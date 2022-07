Transfer fix: FC Bayern verpflichtet Matthijs de Ligt

Nun ist es offiziell: Der FC Bayern München gab am Dienstag wie erwartet die Verpflichtung des niederländischen Nationalspieler Matthijs de Ligt bekannt. Der 22-Jährige kommt für eine Ablöse von 67 Millionen Euro plus bis zu zehn Millionen an Boni von Juventus Turin - nur für Lucas Hernàndez zahlten die Bayern 2019 noch mehr. De Ligt unterschrieb bis 2027.

"Ich bin sehr glücklich, Spieler dieses großen Vereins zu werden. Ich habe von Anfang an ehrliche Wertschätzung der sportlichen Führung, des Trainers, auch des Vorstandes gespürt, das hat mich überzeugt", sagte de Ligt, der am Dienstagnachmittag schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Transfers in ein Flugzeug gestiegen und seiner neuen Mannschaft in die USA hinterhergereist war.

De Ligt ist Bayerns neuer Abwehrchef

Der deutsche Fußball-Rekordmeister schließt mit der Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers eine seiner größten Baustellen. Die Abwehr war in der vergangenen Saison selten sattelfest und das Sorgenkind bei der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann.

Der hat mit de Ligt nun endlich den gewünschten Abwehrchef und in seinem zweiten Münchner Jahr gleichzeitig auch mehr taktische Möglichkeiten, um die Forderung der Vereinsführung ("wir sind zum Erfolg verdammt") zu erfüllen. Die hatte den Druck auf den Coach erhöht, nachdem in der abgelaufenen Saison "nur" der Meistertitel herausgesprungen war. Dagegen gab es das Debakel im DFB-Pokal (0:5 bei Borussia Mönchengladbach) und die Viertelfinale-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal.