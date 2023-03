Trampolin: Bayern turnen erfolgreich bei Deutscher Meisterschaft

Das Springen auf dem Doppelmini-Trampolin ist keine olympische Disziplin, so wie das Turnen auf dem Großtrampolin, doch Meisterschaften gibt es hier trotzdem auf allen Ebenen. Am Samstag fanden in Laatzen in Niedersachsen die Deutschen Meisterschaften (DM) statt.

Deutsche Vizemeistertitel für Vereine aus Bayern

Im Mannschaftswettkampf bei den 11- bis 14-Jährigen wurde das Team des TV Burgkunstadt Vizemeister. Dabei setzte sich das Team aus Athleten verschiedener Vereine zusammen: Leni Schlee und Max Krebs vom TV Burgkunstadt, Aurelia Evermann von der Bayreuther Turnerschaft (BTS) und Jakob Winterstein vom TV Erlangen. Er sicherte sich außerdem in der Einzelkonkurrenz der 13 bis 14 Jahre alten Jungen die Bronzemedaille – hier wurde Max Krebs Sechster. Konstantinos Skalidas (TSV Unterhaching) und Jonathan Kolb (BTS) belegten die Plätze 12 und 13.

In der Altersklasse "15 bis 16" wurde Philipp Kleidernigg vom TSV Friedberg Deutscher Vizemeister, Sanchez Bruchmann (BTS) landete auf dem zehnten Platz. Emelie Hahn (TV Burgkunstadt) belegte in dieser Altersklasse in ihrem Wettkampf Platz 15.

Bayerns Trampoliner auf Erfolgskurs bei DM

Bei den Teilnehmern der Altersklasse "17+" erreichte Louis Bruchmann (BTS) den sechsten Platz. Paul Kube und Magnus Köfferlein (beide TSV Turnerbund München) belegten die Plätze 12 und 20, Moritz Braig (TSV Unterhaching) kam auf Rang 26.

Bei den Teilnehmerinnen dieser Altersklasse belegte Leonie Heuschmann (TV Burgkunstadt) den 17. Platz, im Team mit Louis und Sanchez Bruchmann (BTS) sowie Simon Dobler (Turngemeinde Biberach e.V) aus Baden Württemberg belegte sie außerdem den 5. Platz in der Alterskategorie "15+".

Celine Schramm von der Bayreuther Turnerschaft (Altersklasse 11 bis 12 Jahre) lag nach den ersten beiden Durchgängen (Vorkampf) noch auf dem ersten Platz. Im Finale der besten acht Springer, in dem die Punkte aus dem Vorkampf nicht mitzählen, kam sie durch einen kleinen Fehler bei der Landung auf den siebten Platz, ihre Teamkameradin Melina Keller wurde elfte.

Bei den 13 bis 14 Jahre alten Teilnehmerinnen belegte Leni Schlee vom TV Burgkunstadt den sechsten Rang, Aurelia Evermann (BTS) wurde 14.