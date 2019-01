10.01.2019, 09:40 Uhr

Trainingslager beendet: Ribéry erleidet Muskelfaseriss

Der FC Bayern München muss zum Rückrundenstart auf Franck Ribéry verzichten: Zum Abschluss des Trainingslagers in Katar hat sich der Franzose in in einem internen Testspiel am rechten vorderen Oberschenkel verletzt und muss vorerst pausieren.