Trainingsauftakt von s.Oliver Würzburg

s.Oliver Würzburg ist am vergangenen Samstag mit dem ersten Mannschaftstraining offiziell in die sechswöchige Vorbereitung auf die easyCredit BBL-Saison 2021/2022 gestartet, die nach vielen intensiven Einheiten und mehreren Testspielen am 25. September mit einem Auswärtsspiel bei den HAKRO Merlins Crailsheim beginnt.

Neuer, internationaler Kader soll Erfolg bringen

Trainer Denis Wucherer visiert als Saisonziel das Tabellenmittelfeld an. "Wir sind heiß und freuen uns, endlich wieder Basketball spielen zu können", so der Chefcoach. Durch viele Neuzugänge ist der Kader so international wie noch nie. Die Stimmung in der Mannschaft sei gut, sagt Kapitän Felix Hoffmann, der auch wie in der vergangenen Saison die Binde tragen wird. Um sich noch besser kennenzulernen, fährt der internationale Kader der Würzburger kommende Woche in ein einwöchiges Trainingslager.

Fünf Spieler verstärken den Bundesliga-Kader von s.Oliver Würzburg im Trainingsbetrieb

Nach Elijah Ndi, der bereits in der vergangenen Saison seine Premiere in der easyCredit BBL feiern konnte, haben zwei weitere Nachwuchstalente den Sprung in den erweiterten Bundesliga-Kader von s.Oliver Würzburg geschafft: Der 17-jährige David Gerhard ist ein Eigengewächs aus der s.Oliver Würzburg Akademie, der 18-jährige Yulian Ramirez Montero kommt von der holländischen Triple Threat Academy nach Unterfranken. Des Weiteren kehrt Constantin Ebert zurück in seine Heimatstadt, komplettiert wird der Trainingskader von Denis Wucherer durch die beiden Regionalliga-Spieler Malik Eichler und Arda Kivircik.

Erste offizielle Spieltermine

Den ersten öffentlichen Auftritt werden Headocach Wucherer und sein Team beim Testspiel am 28. August beim ProA-Ligisten Medipolis SC Jena haben. Am ersten Septemberwochenende trifft s.Oliver Würzburg im Halbfinale des REWE Cups in Hagen auf Gastgeber Phoenix Hagen (ProA) und am zweiten Tag entweder auf die FRAPORT SKYLINERS oder die JobStairs GIESSEN 46ers.