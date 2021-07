Trainingsauftakt in Fürth: Leitl voller Vorfreude

Noch drei Tests vor dem Trainingslager

Pflichtspielauftakt der Fürther ist im DFB-Pokal Anfang August. Eine Woche darauf starten die Franken beim VfB Stuttgart in ihre erste Erstligasaison seit 2012/13. Zuvor haben die Franken drei Testspiele gegen den FC Bayern München II (9. Juli), die Würzburger Kickers (14. Juli) und den FC Ingolstadt (17. Juli) geplant, ehe Leitls Team vom 18. bis zum 24. Juli in ein Trainingslager nach Neukirchen am Großvenediger in Österreich reist.