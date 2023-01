Trainingsauftakt des FC Bayern - Sorgen nicht nur beim Torwart

So langsam läuft dem FC Bayern die Zeit davon. Denn am Dreikönigstag (6.1.2023) geht es ins Trainingslager nach Katar. Idealerweise sollte die Torwartfrage bis dahin geklärt sein - zumal mindestens genauso unklar ist, welche Baustellen Trainer Julian Nagelsmann in der Wüste noch beackern muss.

Enttäuschte deutsche und französische Nationalspieler

Die deutschen Nationalspieler kommen mit einer komplett indiskutablen WM im Gepäck zurück. Auch Frankreichs Auswahlspieler dürften nach dem verpassten Weltmeistertitel im Finale gegen Argentinien alles andere als zufrieden sein.

Nur Dayot Upamecano und Kingsley Coman spielten einigermaßen regelmäßig, wobei Coman im Finale einen entscheidenden Elfmeter verschoss. Über Benjamin Pavard und dessen im alten Jahr verkündete Abwanderungsgedanken wird ohnehin spekuliert und mit Lucas Hernández verletzte sich bei der WM ein in der Bayern-Abwehr eigentlich unverzichtbarer Pfeiler.

Auf der Vereins-Homepage bestätigte Präsident Herbert Hainer jedenfalls, dass Sportchef Hasan Salihamidzic "Optionen auf dem Transfermarkt" prüft.

WM-Gewinner Noussair Mazraoui

Auch der Niederländer Matthijs de Ligt war bei der WM in Katar nur Ersatz in seinem Nationalteam. Selbstvertrauen hat in den vergangenen Wochen lediglich Marokkos Noussair Mazraoui getankt. Das Bayern-Trainingslager in Doha wird für Bayern-Trainer Nagelsmann also auch dahingehend Neuland, dass er zum ersten Mal seine Spieler nach einem großen Turnier in den Vereinsalltag zurückführen muss.

Den Mutmacher gibt in dieser auch für den FC Bayern durchaus turbulenten Phase diesmal der Präsident. "Es geht nun darum, ohne Übergepäck ins 2023 zu starten, und da kennen wir unsere Spieler gut genug, um zu wissen: Sie werden nach der Winterpause jetzt erst recht die großen Ziele mit dem FC Bayern angehen", sagte Hainer.

Am 12. Januar wollen die Bayern aus Katar zurückkehren, am 20. Januar beginnt die Bundesliga wieder. Der Rekordmeister trifft auf RB Leipzig.