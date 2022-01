FC Bayern: Kimmich vor Auftakt am Trainingsgelände

Um 8.30 Uhr verließ die Hoffnung des FC Bayern das Trainingsgelände an der Säbener Straße. Eine Plastiktüte. Denn darin befanden sich die PCR-Tests des gesamten Profikaders der Münchner. Nur die von Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards fehlten. Denn diese Spieler waren bereits am Samstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden, genauso wie Co-Trainer Dino Topmöller.

Wegen der Infektionen und der Gefahr einer möglichen Verbreitung in der Mannschaft verschob der FC Bayern kurzerhand den Trainingsauftakt für die Rückrunde auf Montag, 16 Uhr. Schon am Freitag steht für den Tabellenführer der Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach an. Doch bevor die Vorbereitung tatsächlich beginnen kann, wurde die gesamte Mannschaft auf eine mögliche Corona-Erkrankung getestet. Zum Drive-In-Test in der Tiefgarage an der Säbener Straße 51 kamen die Spieler ab 7 Uhr morgens in ihren Dienstwägen gefahren.

Joshua Kimmich vor Rückkehr

Mit dabei war auch Joshua Kimmich. 47 Tage lang hat der Mittelfeldspieler den Trainingsplatz des FC Bayern nicht mehr betreten. Kimmich hatte sich als Kontaktperson einer infizierten Person zunächst in Quarantäne begeben müssen - da er nicht geimpft war. Es begann eine Diskussion rund um die Entscheidung des Fußballers, sich nicht impfen zu lassen.

Wenig später wurde Kimmich selbst positiv getestet. Der 26-Jährige hatte länger mit der Erkrankung zu kämpfen. Es gab Komplikation inklusive Infiltration der Lunge. Zuletzt hatte Kimmich sich abseits der Mannschaft fit gehalten und Trainingseinheiten absolviert. Heute könnte er zum ersten Mal wieder mit seinen Kollegen trainieren - vorausgesetzt, der PCR-Test ist negativ.