Training für Mensch und Tier: Hundeparcours im Fürther Stadtwald

Alle Schilder sind verschwunden

Eigentlich sollten ein laminiertes Schild die Mensch-Hund-Übungen in Text und Bild erklären. Wenn die Trimm-Dich-Pfad-Besucher zusätzlich den QR-Code scannten, konnten sie den Ablauf der Übung in einem Video auf dem Handy anschauen.

14 Oberstufen-Schülerinnen und –Schüler vom Friedrich-Alexander-Gymnasium in Neustadt an der Aisch hatten sich viel Arbeit gemacht und mit Lehrerin Simone Heißerer und Schulhund Brownie den Hundeparcours entwickelt. Aber das Schild ist nicht mehr da, so wie die anderen 15 Schilder des Schülerprojekts. Bereits zuvor fehlten immer mal wieder Schilder, die Simone Heißerer dann ersetzte. Aber vor einigen Wochen waren plötzlich alle Schilder weg. Jemand hatte sie offenbar herunter gerissen und mitgenommen.

Frust bei Schülern und Lehrerin

Simone Heißerer spricht von einem "totalen Frust“, denn die Schülerinnen und Schüler hätten viel Herzblut in das Projekt gesteckt. Viele von ihnen haben auch in ihrer Freizeit an dem Hundeparcours gearbeitet.

"Wir haben uns alle zwei Wochen für eineinhalb Stunden in der Schule getroffen. Da haben wir die Ergebnisse besprochen, die sich jeder einzeln überlegt hat, und haben es zusammengetragen. Aber die Hauptarbeit fand zuhause statt. Da gingen ein Wochentag oder der Samstag drauf, dass man sich überlegt hat, wie man es gestaltet.“ Alina Tanzberger, Schülerin am Friedrich-Alexander-Gymnasium in Neustadt an der Aisch