Trainieren wie die Stars - Rollerskifahren in Oberstdorf

Idyllische Landschaft, imposante Skiflugschanze

Die Roller-Strecke führt hinein ins idyllische Stillachtal, immer wieder quert sie den Gebirgsbach und eröffnet dem Sommer-Sportler ganz neue Ein- und Ausblicke: Es geht vorbei an Kuhweiden und der imposanten Heini-Klopfer-Skiflugschanze.

Nur mit Helm - zum eigenen Schutz

Große Herausforderung beim Skirollern ist das Bremsen. Das müsse man üben. Deshalb sei auch ein Helm Pflicht. Denn auch ein Sturz wird nicht wie im Winter beim Langlaufen vom Schnee abgefedert. Der Aufprall auf dem Teer ist stattdessen unter Umständen sehr schmerzvoll.

Rollerski-Kurse in Oberstdorf

Wer Skirollern lernen will, der bucht deshalb am besten einen Kurs. Das geht auch kurzfristig. Die Nordic Info, die von Tourismus Oberstdorf mitbetrieben wird, befindet sich direkt am Stadioneingang.

Die Mitarbeiter rund um Tourismuschef Frank Jost haben außerdem jede Menge Wandertipps und Ideen für Familien parat. Vieles ist kostenlos. Laut Jost zum Beispiel eine Slackline, Bälle oder andere "sportmobilitätsfördernde Gegenstände" für Kinder auszuleihen. Die Nordic Info hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Außerdem gibt’s im Nordic Zentrum Toiletten und einen großen Parkplatz.