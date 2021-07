Trainieren wie die Profis: Simuliertes Höhentraining Hypoxie

Profisportler steigern mit Höhentraining ihre Leistungsstärke, vor allem im Ausdauerbereich. Da solch ein Trainingslager in den Bergen aufwendig und kostspielig ist, ist für Hobbysportler ein Hypoxie-Training im Fitnessstudio eine gute Alternative.

Höhentraining im Tiefland

"Hypoxietraining beruht auf dem Höhentraining, das man so kennt von den Profis, die ins Höhentrainingslager fahren. Das Hypoxietraining bei uns sieht so aus, dass man in simulierter Höhe trainiert", erklärt Flavio Mannhardt, Sportwissenschaftler und Betreiber des Hypoxicum in München. Hier, auf rund 500 Metern Höhe über dem Meeresspiegel, beträgt der Anteil an Sauerstoff in der Luft etwa 21 Prozent. In 2.500 Metern Höhe liegt der Wert bei 15,5 Prozent.