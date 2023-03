Trainieren für das große Ziel – die Special Olympics in Berlin

Mitte Juni finden in Berlin die Special Olympics statt. Deutschland schickt insgesamt 416 Sportler mit geistiger Behinderung in den Wettkampf. Doch bevor sie in der Bundeshauptstadt um die Medaillen kämpfen, kommen die Athleten zu Trainingslagern zusammen, die je nach Sportart über die ganze Republik verteilt sind. Am Wochenende haben sich zum Beispiel die Teams der Handballer und Basketballer getroffen und in Erlangen für das sportliche Großereignis trainiert.

Begeisterte Basketballer bereiten sich auf die Special Olympics vor

In der Sporthalle der Pestalozzi Schule in Erlangen wurde fleißig gedribbelt, gepasst und auf den Korb geworfen. Dort trainierte am Wochenende das deutsche Basketball-Team, sowohl die Männer als auch die Frauen. Unter den Spielerinnen und Spielern: auch eine Gruppe von Diakoneo aus Neuendettelsau. Charlene Dunker ist eine der fränkischen Basketballerinnen, die bei den Special Olympics dabei sein wird. sie hat sichtlich Spaß daran sich gemeinsam mit anderen deutschen Athleten und Athletinnen auf diese Weltspiele vorzubereiten. "Das ist sehr interessant", sagt die Basketballerin, denn man lerne andere Menschen kennen. "Das ist mein allererstes Mal, dass ich auf den Weltspielen bin und da freue mich so arg drauf", sagt Charlene Dunker.

Kennenlernen, um als Team erfolgreich zu sein

Es wird ja auch ein Event der Superlative im Juni in Berlin: mehr las 6.000 Sportlerinnen und Sportler aus 170 Ländern mit geistiger Behinderung und weiteren Einschränkungen werden dabei sein. Klar, dass auch die fränkischen Athletinnen und Athleten da gut vorbereiten wollen. Das Wochenende hatte dabei den Schwerpunkt, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Special Olympics im Basketball besser kennenlernen, so Bea Wölzlein, Trainerin bei Diakoneo Neuendettelsau. "Teilweise kennen wir uns aus alten Wettbewerben oder Special Olympics Veranstaltungen", so die Trainerin. "Es gebe teilweise neue Gesichter, viele Namen und viele Eindrücke. "Wir genießen und schauen, was passiert."

Teambuilding und Vorbereitung auf das Großereignis

Nebenan in der Erlanger Karl-Heinz-Hiersemann-Halle trainieren die Handballerinnen für diese World Games. Die Deutsche Abordnung um Tom Hauthal, dem Delegationsleiter und Direktor Sport, will sich bei diesem Großereignis im eigenen Lande natürlich besonders gut präsentieren, deswegen gibt’s auch diese Lehrgänge. "Da geht's um Teambuilding, da geht's um die sportliche Vorbereitung. Aber auch darum, dass wir den Athletinnen zeigen, was sie bei den Weltspielen erwartet." Denn: Das sei ja eine Belastung, teilweise auch eine sportliche Erwartungshaltung "und dafür sind die Vorbereitungslehrgänge sehr, sehr gut, dass wir die Athleten adäquat auf dieses Großereignis vorbereiten können", so Tom Hauthal.

Besuch vom Bundesligisten HC Erlangen

Beim Handballtraining bekamen die Athletinnen sogar noch prominenten Besuch: Die Spieler des Bundesligisten HC Erlangen schauten sich die Vorbereitung auf die Special Olympics in der Halle an. Erlangens Kapitän Christopher Bissel zollte den Akteuren auf dem Feld seinen Respekt:

"Ich find's einfach super cool, mit wie viel Enthusiasmus hier auch Handball spielen. Und sie haben uns auch super nett begrüßt. Das Zusammentreffen hier war sehr, sehr nett." Christopher Bissel, Kapitän HC Erlangen

Am Ende wurde zur Freude aller noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit den HCE-Profis gemacht. Und es scheint so, als ob das deutsche Team gut vorbereitet zu den Special Olympic World Games im Juni in Berlin reist.

Größtes inklusives Sportfest der Welt

Die Special Olympics ist die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung und vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Bei der Veranstaltung treten mehr als 6.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 24 Sportarten gegeneinander an. Ziel der Organisatoren der Special Olympics in Berlin vom 17. bis 25. Juni 2023 ist es, ein internationales und buntes Fest des Sports zu organisieren. Das soll zu mehr Anerkennung und gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung beitragen.