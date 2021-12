Trainerwechsel, Katar und Rekorde: Das Jahr 2021 beim FC Bayern

Das Jahr 2021 begann für den FC Bayern mit einem Schock. In der zweiten Runde des DFB-Pokals mussten die Münchner nach Kiel. Der Zweitligist sollte nur ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Double werden, eine Randnotiz. Sicher nichts, was später einmal am Anfang eines Jahresrückblicks stehen würde. Doch Holstein Kiel hatte andere Pläne.

Der Underdog hielt in der Pokalschlacht dagegen, glich in der ersten Halbzeit die Führung des FC Bayern aus, nur um dieses Kunststück in der fünften Minute der Nachspielzeit noch einmal zu wiederholen. Am Ende setzte sich Kiel mit 8:7 im Elfmeterschießen durch und kegelte den FC Bayern aus dem Pokal.

Das Schreckensszenario wiederholt sich

Ein Pokal-Aus in der zweiten Runde? So etwas passiert dem FC Bayern kein zweites Mal, dachte man sich. Doch auch in dieser Saison mussten die Münchner schon früh alle Triple-Hoffnungen begraben. Mit einem 5:0 schoss Borussia Mönchengladbach den Favoriten aus dem Wettbewerb.

Nichtsdestotrotz war das Jahr 2021 aus sportlicher Sicht ziemlich erfolgreich. Die neunte Bundesliga-Meisterschaft in Folge, die 30. überhaupt. Auch in diesem Jahr war der Rekordmeister das Maß aller Dinge im deutschen Fußball. Sowohl in der vergangenen, als auch in dieser Saison.

Von Flick zu Nagelsmann

Daran konnte auch ein Trainerwechsel nichts ändern. Trotz des Triples im Vorjahr und der überzeugenden Leistung in der Bundesliga wollte Hansi Flick nicht mehr für den FC Bayer arbeiten. Grund war unter anderem das angespannte Verhältnis zwischen Flick und Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Doch so lange sich die Trennungsposse hinzog, so schnell fanden beide Töpfe wieder ihre Deckel.

Flick wurde Nachfolger von Joachim Löw bei der deutschen Nationalmannschaft. Bei Bayern übernahm Trainer Julian Nagelsmann. Nagelsmann wechselte für eine Rekordablöse von 15 Millionen Euro, die sich auf 25 Millionen Euro steigern könnten.

Rekorde über Rekorde

Das sollte nicht der einzige Rekord bleiben, den der FC Bayern zu bieten hatte. Der eindrucksvollste: Robert Lewandowski schoss in einer einzigen Bundesliga-Saison 41 Tore und löste damit Gerd Müller als historischer Saison-Torschützenkönig ab. Lewandowski war somit auch maßgeblich daran beteiligt, dass der FC Bayern 119 Tore im Jahr 2021 schoss - vorheriger Rekordhalter war der 1. FC Köln mit 101 Treffern im Jahr 1977.

Doch wie es bei FC Bayern eben ist: Es war nicht nur eitel Sonnenschein. Besonders im November gab es auch einige Negativschlagzeilen. Angefangen mit der Impfthematik rund um Joshua Kimmich, war es im Verein oft hektisch. Die Unruhe an der Säbenerstraße fand ihren Höhepunkt auf der Jahreshauptversammlung.

Katar und die Impfdebatte

Das Sponsoring durch die katarische Staatsairline Qatar Airways hatte über das ganze Jahr für Kritik und Diskussionen gesorgt. Als der Verein einen Fan-Antrag zur Beendigung der Werbeverträge ablehnte, kochte die Stimmung auf der JHV über. Pfiffe und "Hainer-raus"-Rufe begleiteten das vorzeitige Ende der Veranstaltung.

Doch mit dem Dezember kehrte wieder besinnliche Stimmung beim Rekordmeister ein. Verein und Fans gelobten Besserung, versprachen in den Dialog zu treten und einander besser zuzuhören. Kimmich lenkte ein und gab an, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen und der FC Bayern ist auf dem besten Weg, seine zehnte Meisterschaft in Folge zu feiern: Neun Punkte Vorsprung auf den ewigen Konkurrenten Borussia Dortmund sind ein sanftes Ruhekissen über den Jahreswechsel.