Trainerin Voss-Tecklenburg über Löw: "Im Misserfolg sehr einsam"

Aus im Achtelfinale: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat gestern mit 0:2 gegen England verloren. Mit diesem Spiel in London endet nun auch die Ära von Bundestrainer Joachim Löw.

Auch Martina Voss-Tecklenburg, die Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, bedauert die Niederlage. Martina Voss-Tecklenburg sagte in ihrer Spielanalyse in der radioWelt auf Bayern 2, die Niederlage habe nichts mit Pech zu tun. "Es ist ja nie nur Pech oder nur Glück. Es ist ja immer eine Summe von vielen Dingen", so die Trainerin.

"Kleine Momente im Fußball entscheidend"

In der 81. Minute hätte Thomas Müller beinahe den Ausgleich zum 1:1 geschafft, als er aufs englische Tor zustürmte. Aber der 31-Jährige zog knapp am linken Pfosten vorbei. "Ich hatte die Arme auch schon oben, als Thomas Müller dann abgeschlossen hat", sagte Voss-Tecklenburg über diese Situation. "Aber es sind ja genau diese kleinen Momente dann, die im Fußball so entscheidend sind. Und wir müssen ganz klar konstatieren, auch wenn wir jetzt alle enttäuscht sind: Wir haben bei dieser EM nicht so viele gute Phasen gehabt."

Das Fazit von Martina Voss-Tecklenburg: "Die Engländer waren gestern in den wichtigsten Punkten die bessere Mannschaft und haben am Ende dann auch verdient gewonnen."

Aufmunternde Worte für Jogi Löw

Die Bundestrainerin betonte, wie notwendig jetzt vor allem für Joachim Löw aufmunternde Worte sind, wie sie ihm nach dem Spiel als Kurznachricht zugeschickt hat. Man sei als Trainerin und Trainer "im Misserfolg sehr einsam", betonte Voss-Tecklenburg. "Von daher finde ich es auch total richtig, dann auch entsprechend einen Support von außen zu bekommen".

Frauen-EM im kommenden Jahr: "Es wird großartig werden"

Im Hinblick auf die Frauenfußball-EM im kommenden Jahr zeigte sich Martina Voss-Tecklenburg sehr zuversichtlich. "Wir freuen uns auf dieses Turnier. Es wird großartig werden. Wir haben aber auch ein paar Aufgaben vorher noch zu erledigen. Das ist ganz klar", sagt Voss-Tecklenburg.

Die Europameisterschaft findet im Juli 2022 in England statt. "Wir wollen uns auf die EM in England vorbereiten und wollen dann die Dinge sehr, sehr gut machen auf dem Platz", so die Trainerin.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!