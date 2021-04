Trainerduo Demichelis/Schwarz übernimmt FC Bayern II

U19-Trainer Martin Demichelis und U17-Chef Danny Schwarz sollen mit Noch-Meister FC Bayern München II an den letzten vier Spieltag den 3. Liga den Klassenerhalt sichern. Der bisherige Cheftrainer Holger Seitz, gleichzeitig Chef des Nachwuchsleistungszentrums, wird sich wieder auf diese Kernaufgabe konzentrieren. Der FC Bayern II hat fünf Spieltag vor Saisonende nur zwei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen.

Bayern zieht Wechsel auf Trainerbank nach vorne

"Holger hatte in dieser Saison bislang eine intensive Doppelfunktion am Campus inne. Mit Danny Schwarz und Martín Demichelis haben wir kürzlich eine Einigung erzielt, dass beide gemeinsam als Duo ab der Saison 2021/2022 Holger beerben sollen. Diese Entscheidung ziehen wir nun im Interesse aller vor", wird Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer MItteilung des Vereins zitiert.

Seitz hatte den Trainerposten in der 3. Liga nur interimsweise parallel zu seinen Aufgaben als Nachwuchschef übernommen. Meistertrainer Sebastian Hoeneß war vor der Saison zu Bundesligist Hoffenheim gewechselt.

"Ich stehe gerne als Trainer auf dem Platz, aber die Aufgaben als Trainer der U23 in der 3. Liga und die komplexe Aufgabe als Sportlicher Leiter haben mir persönlich alles abverlangt. Gerade jetzt, wo auf allen Ebenen die Planungen für die kommende Spielzeit 21/22 auf Hochtouren laufen, ist es notwendig, dass ich mich wieder voll und ganz auf die anstehenden wichtigen Entscheidungen in meiner Leiterfunktion konzentrieren kann." Holger Seitz

Seitz wird die Mannschaft ein letztes Mal am 30. Spieltag an diesem Samstag gegen Lübeck betreuen.