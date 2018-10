Trainer Wörle verlässt die Bayern-Frauen zum Saisonende

Wörles Vertrag endet am 30. Juni 2019 und wird nicht verlängert. Dies sei "das Ergebnis einvernehmlicher Gespräche zwischen der Leiterin der Frauenfußballabteilung Karin Danner und dem Coach, teilte der Verein mit. Der 36-Jährige versprach, "bis zum letzten Tag alles für den FC Bayern geben, um eine sehr erfolgreiche und sehr schöne Zeit gemeinsam mit meinem Team auch erfolgreich zu Ende zu bringen." Begründet wurde die Entscheidung als "vorausschauende Maßnahme für die nächsten Jahre.

Zwei Meisterschaften und einen Pokal-Titel

Der ehemalige Mittelfeldspieler übernahm in der Saison 2011/12 die Frauenmannschaft des FC Bayern und holte gleich den Bundesliga-Cup. In den Jahren 2015 und 2016 holte er mit den Münchnerinnen die Deutsche Meisterschaft. Beide Titel hatte Wörle mit einer neu zusammengestellten Mannschaft mit großer Überlegenheit geholt. In der aktuellen Saison stehen die Frauen des FC Bayern nach drei Spieltagen auf Platz drei, in der Champions League hat das Team das Achtelfinale erreicht.