Trainer Stefan Leitl und Andre Mijatovic verlängern in Fürth

Leitl und Mijatovic hätten, seit sie im Februar dieses Jahres zum Kleeblatt gekommen sind, die Mannschaft des Zweitligisten stetig weiterentwickelt, so der Verein. Der sportliche Leiter Rachid Azzouzi lobte die sehr gute Arbeit der beiden, "was in und außerhalb des Vereins sehr positiv wahrgenommen wird."

"Wir stehen wieder für den für Fürth typischen fußballerischen, mutigen Spielansatz, den wir uns durch ihre Verpflichtung auch erhofft haben." Rachid Azzouzi , sportlicher Leiter SpVgg Greuther Fürth.

"Gemeinsamer Fürther Weg" wird fortgesetzt

Auch der 42-jährige Leitl freut sich, dass er den mit Mijatovic angefangenen "gemeinsamen Fürther Weg" über die Saison hinaus fortsetzen kann.

Vor dem Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (24.11.19) belegt die Spielvereinigung mit 18 Punkten den sechsten Platz in der 2. Bundesliga.