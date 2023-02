Trainer-Rausschmiss: Die beste Lösung, wenn‘s nicht läuft?

Der 31. Januar 2023 geht als Rekordtag in die Geschichte der 3. Liga ein. Beim TSV 1860, dem FC Ingolstadt und beim Halleschen FC wurden die Trainer entlassen.

Nur vier Punkte aus den letzten sieben Spielen, keine Verbesserung nach der langen Winterpause – das war die rote Linie für Löwen-Sportdirektor Günther Gorenzel. Bis zum Spiel gegen Dresden habe er noch daran geglaubt, "dass wir in dieser Konstellation den Turnaround schaffen“, jetzt steht er erst einmal selbst auf dem Trainingsplatz.

Hertha BSC geht einen anderen Weg

In der laufenden Saison der 2. Liga gab es bis Dezember fünf Trainerwechsel, darunter in Oktober in Nürnberg (Weinzierl für Klauß) und in Fürth (Zorniger für Schneider). Auch die Erstligisten Leipzig, Leverkusen, Stuttgart, Bochum und Schalke wechselten ihren Chefcoach schon vor der Winterpause aus. Für die erhoffte Wende haben die Wechsel allerdings oft nicht gesorgt.

Hätte es auch Alternativen gegeben? Zumindest hat sich Hertha BSC dafür entschieden. Der abstiegsbedrohte Bundesligist trennte sich in der vergangenen Woche nicht von Coach Sandro Schwarz, sondern von Sportdirektor Fredi Bobic.

Studie: Effekt bleibt häufig aus

Oft erhoffen sich die Verantwortlichen von solch einen Trainertausch einen psychologischen Effekt. Doch statistisch gesehen, lohnt sich die Aktion gar nicht. Zu diesem Ergebnis kam eine wissenschaftliche Studie der Uni Münster. Aber trotzdem könne es im Einzelfall besser sein den Trainer zu tauschen, sagt Professor Bernd Strauß.