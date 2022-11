'Trainer Challenge' beim VAR? Nagelsmann regt Verbesserungen an

"Ich finde, die Bildschirmzeit muss reduziert werden, weil jeder nervös wird und der Rhythmus im Spiel gebrochen wird. Wenn es klare Situationen sind, sollte der Schiedsrichter auch auf sich vertrauen und er sollte weiterhin die Hoheit haben." Julian Nagelsmann Trainer FC Bayern München

'Trainer Challenge' bald möglich?

Bislang liegt die Hoheit beim Schiedsrichter und seinem Team. Nagelsmann erhofft sich aber auch hier künftig eine Veränderung: "Ich hätte auch nichts gegen eine Challenge bei einem Trainer, weil du dann einfach ein bisschen mehr Verantwortung hast und der Schiedsrichter in der jeweiligen Situation entlastet wird."

In Anbetracht der kritischen Situationen in den vergangenen Spieltagen würde das vermutlich ebenfalls zu einer Entlastung des Schiedsrichter-Gespanns führen.

Frage der Woche

