"Träume sind egal": Ulm attackiert FC Bayern vor BBL-Finale

Am heutigen Mittwoch startet die Finalserie der Basketball-Bundesliga (BBL) (Ab 18 Uhr im Livestream auf BR24Sport). Zwischen den beiden Meistern der vergangenen Jahre werden hart umkämpfte Duelle erwartet. Doch nun geht das Duell schon wenige Stunden vor dem eigentlichen Tip-off los. Ratiopharm Ulm veröffentlicht auf der eigenen Homepage eine lange Erklärung, in der sich die Mannschaft enttäuscht von der BBL und Play-off-Gegner FC Bayern Basketball zeigt.

Essengue und Saraf: "Zwischen ihren Träumen aufgerieben"

Die BBL lehnte laut Ulm einen Antrag auf eine Anpassung des Spielplans für die Finalrunde wegen einer Überschneidung mit dem Draft in der NBA endgültig ab. Damit sei die Teilnahme der Ulmer Noa Essengue (18) und Ben Saraf (19) an den möglichen entscheidenden Spielen vier und fünf fraglich. Durch die "Unnachgiebigkeit der BBL und des FC Bayern" würden "nicht nur zwei Ulmer Top-Talente zwischen ihren Träumen aufgerieben und der sportliche Wert der Finalserie zur Disposition gestellt, dazu wird aus unserer Sicht ein fatales Zeichen nach außen gesetzt", hieß es von den Ulmern.

Essengue und Saraf mit guten Aussichten im NBA-Draft

Essengue und Saraf sind zum Draft der NBA angemeldet, wo die Teams der nordamerikanischen Profiliga neue Spieler auswählen. Der NBA-Draft steigt am 25. und 26. Juni in New York. Vor allen Dingen der französische Power Forward Essengue kann auf eine sehr gute Position im Draft hoffen, auch die Wahl von Ben Saraf gilt als sehr wahrscheinlich. Das Problem: Die möglichen Partien vier und fünf der Finalserie im Best-of-Five-Modus sind allerdings für den 24. und 26. Juni angesetzt.

Ulm über BBL: "Träume sind herzlich egal"

"Zwei junge Männer, herausragende Basketball-Talente von Weltrang, Noa und Ben, stehen jetzt vor einer Entscheidung. Entweder die einmalige Chance ihres Lebens wahrzunehmen und beim NBA Draft in New York dabei zu sein… oder: mit massivem Schlafmangel ein möglicherweise entscheidendes Spiel 5 bestreiten zu müssen", schreiben die Ulmer. Gemeint ist wohl, entweder den Draft zu verpassen, um in Topform um die Meisterschaft zu kämpfen, oder den Draft zu besuchen und übernächtigt bei Spiel 5 aufzulaufen.

Die BBL sendet in den Augen der Ulmer "ein fragwürdiges Signal – und EBEN (sic!) nicht nur an alle, die sich im Basketball zwischen College, Ausland oder Bundesliga entscheiden müssen: Eure Träume sind uns herzlich egal." Weder die BBL noch der FC Bayern Basketball hat sich zu den Aussagen der Ulmer bislang geäußert.