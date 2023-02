Tränen bei Ski-WM: Straßer verpasst Medaille

Es ist nicht die erhoffte erste Einzelmedaille für Linus Straßer bei einer WM. Nach einem guten ersten Lauf verlor er im letzten Drittel des zweiten Durchgangs viel Zeit und fiel auf Platz neun zurück. Henrik Kristoffersen wurde Weltmeister und brach im Ziel in Tränen aus, nachdem er 15 Plätze gut gemacht hatte. Der Oberstdorfer Sebastian Holzmann zeigte als Fünfter ebenfalls eine sehr gute Leistung und machte im zweiten Durchgang nochmal viele Plätze gut.

Schwerer zweiter Lauf von deutschem Trainer gesteckt

Schon bei der Besichtigung des zweiten Laufs war klar: Es wird für die Fahrer nicht einfach auf dem stark drehenden Kurs. Und einige hochklassige Fahrer hatten durch aus Probleme mit dem Kurs, den der deutsche Slalomtrainer Bernd Brunner gesetzt hatte. Davon profitierte der Allgäuer Sebastian Holzmann, der nach einem sehr guten zweiten Durchgang Platz um Platz gut machte. Am Ende konnte sich Holzmann über Rang fünf freuen. Im Ziel gab er direkt nach seinem Lauf noch letzte Infos zur Strecke per Funk an Linus Straßer und das Trainerteam weiter.

Tränen bei Straßer und Kristoffersen

Doch der Slalomspezialist des TSV 1860 München fuhr im zweiten Durchgang etwas verkrampft und verlor im Zielhang noch einige Zehntel-Sekunden. Im Ziel hatte Straßer Tränen im Gesicht, ob seiner verpassten Medaillen-Chance. Ebenfalls Tränen in den Augen hatte Henrik Kristoffersen als mit dem Österreicher Manuel Feller der letzte Fahrer ins Ziel kam - hinter Kristoffersen. Der machte im zweiten Laufe unfassbare fünfzehn Plätze gut und war am Ende völlig überwältigt. Sensationell Silber holte der Grieche AJ Ginnis, der schon bei der WM-Generalprobe in Chamonix überraschend Zweiter im Slalom wurde. Bronze sicherte sich der Italiener Alex Vinatzer.