Traditionelle DSV-Einkleidung mit eher leisen Tönen

Die Einkleidung ist der traditionelle Auftakt der Saison und eigentlich passt alles für den neuen Winter. Nur der Ausblick auf die Rennen und Wettkämpfe ist getrübt. Die politische und wirtschaftliche Wetterlage erschwert die Vorfreude auf den Schnee.

Schlickenrieder rechnet mit Wettkampf-Ausfällen

Auch Bundeslanglauftrainer Peter Schlickenrieder sieht Probleme auf den Langlauf-Weltcup wegen der Energiekrise zukommen. "Die Energiekrise und die Energiepreise machen es den Veranstaltern nicht leicht, viel Schnee zu produzieren. Und der Schnee ist für eine wichtige Grundlage."

Der Bundelanglauftrainer rechnet damit, dass im kommenden Winter Weltcups ausfallen werden: "Wir werden auch Ausfälle bei Wettkämpfen sehen, nämlich dort wo man ganz bewusst bewusst auf Schneeproduktion verzichteten will", sagte Schlickenrieder am Rande der DSV-Einkleidung gegenüber BR24 Sport.

Kühn begrüßt Sanktionen gegen russische Biathleten

Und auch ein anderes Thema war Gesprächsthema: Wie alle Wintersportler werden auch die Biathleten keine Konkurrenz aus Belarus und Russland haben. Eine Sanktion, die die deutschen Athleten unterstützen.

Ein gemeinsamer Wettkampf ist angesichts des Kriegs einfach nicht vorstellbar - auch für Johannes Kühn nicht. "Wir machen Biathlon mit scharfer Munition und Waffen. Ich weiß nicht wie cool das ist, wenn ein russischer Soldat mit einem ukrainischen Soldaten auf der Runde unterwegs ist. Das sind alle eigentlich nette Kerle, aber wer weiß was passiert."

Die Wintersportler gehen in den dritten Winter in Folge, in dem sie sich nicht nur auf den Sport konzentrieren können