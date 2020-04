Tour-Vorbereitung ohne Team: Amberger Schillinger radelt daheim

Noch nie in seiner über zehnjährigen Karriere als Radsport-Profi war Andreas Schillinger so oft auf den Straßen rund um seine Heimat Amberg zu sehen wie in diesen Wochen. Schillinger ist durch die Corona-Krise auch zum Training daheim gezwungen.

Schillinger ist der Helfer für die Kapitäne Sagan und Buchmann

Eigentlich wäre er gerade irgendwo auf der Welt unterwegs bei einem Radrennen, auf mehr als 200 Reisetage kommt er pro Jahr. Nun werkelt er fernab von seinem Rosenheimer Team Bora-Hansgrohe. "Natürlich hofft man, dass man in zwei, drei Wochen...", Schillinger stockt, bevor er noch ein paar Tage dranhängt: "Vielleicht vier Wochen einmal wieder ein Team-Trainingslager abhalten können, dass wir einfach auch wieder zueinander finden."

Langsam gehen ihm daheim in der Oberpfalz auch die Trainingsstrecken aus. Schillinger ist einer der treuen Helfer. Wasserträger nennt man die Fahrer im Radsport, sie sind einer der wichtigsten Bausteine des Teams, ohne sie gewinnt ein Kapitän - bei Bora-Hansgrohe der starke Rundfahrer Emmanuel Buchmann, der Sprinter Pascal Ackermann und der Klassiker-Spezialist Peter Sagan - nicht so leicht ein Rennen.

Schillingers großes Ziel bleibt die Tour-Teilnahme

Schillingers Ziel ist in dieser Saison aber trotz der Coronakrise noch möglich: Er will zur Tour de France, deren Start auf 29. August verlegt wurde. "Daher geht für mich am 29. August oder sogar ein bisschen früher die Saison los. Und darauf bereite ich mich vor", sagt Schillinger. "Ob es dann die Tour wird, das liegt nicht in meinem Ermessen. Aber schön wäre es natürlich schon."

Dreimal nahm der 36-Jährige bislang an der Frankreich-Rundfahrt teil. Sie ist halt nun einmal das größte Radsport-Event der Welt, "für jeden Fahrer ist es das absolute Highlight, auf das man hintrainiert". Und wenn das ausnahmsweise auch mal wochenlang in und um Amberg sein muss.