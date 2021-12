Tour de Ski: Rydzek knackt Olympianorm - Diggins gewinnt

Coletta Rydzek konnte beim Sprintwettbewerb überraschend auf Rang sechs laufen. Beim Finale in der Lenzerheide hatte die 24-Jährige jedoch nichts mit dem Kampf um das Podium zu tun. Den Sieg holte sich US-Amerikanerin Jessie Diggins vor Mathilde Myhrvold (NOR) und Anamarija Lampič (SLO). Bei den Männern gewann wieder einmal der Weltcup-Führende Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) vor den Franzosen Richard Jouve und Lucas Chanavat.

Olympianorm für Rydzek

Rydzek knackte damit auch die Olympianorm für die Winterspiele in Peking. Für die Sprintspezialistin ist der sechste Rang die beste Platzierung ihrer Karriere. Rydzek hatte sich als Dritte im Halbfinale durch die Lucky-Loser-Regelung für das Finale qualifiziert. Es ist die erste Final-Teilnahme einer deutschen Langläuferin seit zwei Jahren.

"Dass es mit dem Finale geklappt hat, ist schon ein kleiner Traum. Und dass ich zumindest in der ersten Runde so nah am Podium war, das hätte ich mir Anfang der Saison nicht träumen lassen. Ich werde den Tag einfach genießen", sagte die jüngere Schwester des Kombinations-Olympiasiegers Johannes Rydzek.

Auch Gimmler mit starker Leistung

Die Oberstdorferin Laura Gimmler war im selben Halbfinale angetreten und nur knapp an der Qualifikation gescheitert. Sie landete 16 Zehntel hinter der Schwedin Anna Dyvik, die ebenfalls über die Lucky-Loser-Regelung ins Finale einzog. Gimmler wurde im Gesamtklassement Neunte. "Dass ich ins Halbfinale gekommen bin, ist für mich eine Sensation", sagte Gimmler.

Vier DSV-Frauen im Viertelfinale - Männer gehen leer aus

Neben Gimmler und Rydzek hatten sich Anne Winkler und Victoria Carl für das Viertelfinale qualifiziert. Die deutschen Männer blieben auch im fünften Sprint des Olympiawinters allesamt vorzeitig hängen, Janosch Brugger (WSG Schluchsee) war als 44. noch bester DSV-Starter.