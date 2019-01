Tour de Ski: Norwegen mit Doppelsieg, Hennig Neunte

Die Tour de Ski der Langläufer macht nach dem Start im italienischen Toblach und im schweizerischen Val Müstair derzeit Station in Oberstdorf.

Hennig holt Top-Ten-Platz

Beim Massenstartrennen im klassischen Stil setzte sich am Mittwoch nach 32:08,90 Minuten die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg vor den Russinnen Natalia Neprjaewa (+0.10 Sekunden.) und Anastassia Sedowa durch (+5.30). Mit Platz neun holte Katharina Hennig über die 10-Kilometer-Distanz die beste Platzierung für den Deutschen Skiverband. Nach zwei starken Rennen in Toblach und jetzt im Allgäuer Schneegestöber hat Hennig damit auch die WM-Norm für die Titelkämpfe in Seefeld (19. Februar bis 3. März) erfüllt. An den restlichen drei Etappen der Tour de Ski wird Henning nicht mehr teilnehmen, um Kräfte für die WM zu sparen: "Ich werde nun aussteigen, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin." Pia Fink wurde 16., Julia Belger 22., Laura Gimmler 29.. Viktoria Carl kam als 43 ins Ziel.

Hennig steigt als 14. der Gesamtwertung aus

Östberg (1:00:05,6 Stunden) will dagegen ihre Führung in der Gesamtwertung verteidigen. Allerdings weiß die die 28-Jährige: "In den nächsten drei Tagen kann noch eine ganze Menge passieren." Am dichtesten auf ihren Fersen ist die Russin Natalia Neprjajewa mit einem Rückstand von 24,1 Sekunden, Hennig (+3:38,4 Minuten) ist als 14. beste Deutsche.

Iversen gewinnt, Eisenlauer verpasst Top 30 knapp

Bei den Männern setzte sich der Norweger Emil Iversen über die 15 Kilometer durch. Nach 45:30,3 Minuten ging er vor dem Italiener Francesco de Fabiani (+0,9 Sekunden) und dem Russen Sergey Ustiugov (2,0) durchs Ziel.

Die DSV-Athleten hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Bester Läufer war Sebastian Eisenlauer (+19 Sekunden) auf Platz 31. Er konnte wie Janosch Brugger als 38. und Florian Notz als 48. keine Weltcuppunkte holen. Lucas Bögl wurde 52., Jonas Dobler 55.,Thomas Wick 58. , Andreas Katz 62., Valentin Mättig 66. und Thomas Bing 69..

Notz in der Gesamtwertung unter den Top 30

In der Herren-Konkurrenz führt weiter der dreimalige Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo (1:20:08,0 Stunden) aus Norwegen. Hinter ihm lauern der Russe Sergej Ustjugow (+15,4 Sekunden) und Kläbos Landsmann Emil Iversen (+31,0 Sekunden). Florian Notz (+3:06,0 Minuten) ist als 27. bester Deutscher der schwächelnden DSV-Männer.

Am Donnerstag finden die Verfolgungsrennen der Damen (12.45 Uhr) und Herren (15.15 Uhr) im Freistil statt.

Spannender Kampf um die WM-Plätze

Zu den Favoriten zählen die Sportler des Deutschen Skiverbands dabei nicht. Sie kämpfen aber um die Qualifikations-Norm für die nordische WM in Seefeld (19. bis 3. März). Katharina Hennig sicherte sich in Oberstdorf ihr WM-Ticket. Zuvor hatten nur die Schonacherin Sandra Ringwald, die sich das Ticket für den Saisonhöhepunkt durch zwei Platzierungen in den Top 15 schon vor der Tour de Ski gesichert hatte, und Youngster Janosch Brugger aus Schluchsee mit seinem Sieg in Lillehammer die Norm erfüllt.

Florian Notz aus Römerstein hatte sich mit Rang neun auf der zweiten Etappe in Toblach wie auch Katharina Hennig aus Oberwiesenthal als Zehnte die Teilqualifikation geholt. Die beiden könnten in Oberstdorf nachlegen.