Tour de Ski: Langläuferin Hennig bleibt in den Top Ten

Katharina Hennig ist bei der Tour de Ski weiter als einzige deutsche Langläuferin auf Kurs. Die 24-Jährige belegte im italienischen Toblach Rang 13 über zehn Kilometer in der freien Technik und bestätigte ihre starken Ergebnisse vom Auftaktwochenende in Val Müstair in der Schweiz.

Hennig lag mit einer Gesamtzeit von 26:21 Minuten 1:06 Minuten hinter Tagessiegerin Jessica Diggins aus den USA, die damit die Führung der Tour verteidigte. Hennig belegt in der Gesamtwertung Platz neun. Hinter Diggins landeten in Toblach auch ihre Landsfrau Rosie Brennan und die Schwedin Ebba Andersson auf dem Podest.

Hennig schon beim Tour-Auftakt stark

Bei den ersten Rennen im schweizerischen Val Müstair hatte Hennig die Plätze fünf und neun belegt und der Mannschaft des Deutschen Skiverbands (DSV) zumindest etwas Hoffnung gegeben. Die übrigen DSV-Starterinnen Pia Fink (36.), Antonia Fräbel (45.) und Julia Preussger (46.) verpassten in Toblach die Weltcup-Punkte deutlich.

Am Mittwoch (13.30 Uhr) steht für die Frauen die Verfolgung über zehn Kilometer in Toblach an. Anschließend geht es weiter nach Val di Fiemme (Italien), wo die Tour am Sonntag endet.