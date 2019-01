Tour de Ski kommt nach Deutschland: Massenstart in Oberstdorf

Im Oberallgäu stehen die Massenstartrennen im klassischen Stil der Damen (2.1., 12.00 Uhr) und der Herren (2.1., 14.00 Uhr) an. Tags darauf finden die Verfolgungsrennen der Damen (12.45 Uhr) und Herren (15.15 Uhr) im Freistil statt.

Spannender Kampf um die WM-Plätze

Zu den Favoriten zählen die Sportler des Deutschen Skiverbands dabei allerdings nicht. Sie kämpfen aber um die Qualifikations-Norm für die nordische WM in Seefeld (19. bis 3. März). Bislang haben nur die Schonacherin Sandra Ringwald, die sich das Ticket für den Saisonhöhepunkt durch zwei Platzierungen in den Top 15 schon vor der Tour de Ski gesichert hatte, und Youngster Janosch Brugger aus Schluchsee mit seinem Sieg in Lillehammer die Norm erfüllt. Florian Notz aus Römerstein hatte sich mit Rang neun auf der zweiten Etappe in Toblach wie auch Katharina Hennig aus Oberwiesenthal als Zehnte die Teilqualifikation geholt. Die beiden könnten in Oberstdorf nachlegen.