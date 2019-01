Tour de Ski: Henning Neunte beim Sieg von Oestberg

Die Tour de Ski der Langläufer macht nach dem Start im italienischen Toblach und im schweizerischen Val Müstair derzeit Station in Oberstdorf.

Henning holt Top-Ten-Platz

Beim Massenstartrennen im klassischen Stil setzte sich nach 32:08,90 Minuten die Norwegerin Ingvild Flugstad Östberg vor den Russinnen Natalia Neprjaewa (+0.10 Sekunden.) und Anastassia Sedowa durch (+5.30). Mit Platz neun holte Katharina Henning über die 10-Kilometer-Distanz die beste Platzierung für den Deutschen Skiverband. Nach zwei starken Rennen in Toblach und jetzt im Allgäuer Schneegestöber hat Hennig damit auch die WM-Norm für die Titelkämpfe in Seefeld (19. Februar bis 3. März) erfüllt.

Pia Fink wurde 16., Julia Belger 22., Laura Gimmler 29.. Viktoria Carl kam als 43 ins Ziel.

Das Massenstartrennen der Herren startet um 14.00 Uhr.

Am Donnerstag finden die Verfolgungsrennen der Damen (12.45 Uhr) und Herren (15.15 Uhr) im Freistil statt.

Spannender Kampf um die WM-Plätze

Zu den Favoriten zählen die Sportler des Deutschen Skiverbands dabei allerdings nicht. Sie kämpfen aber um die Qualifikations-Norm für die nordische WM in Seefeld (19. bis 3. März). Bislang haben nur die Schonacherin Sandra Ringwald, die sich das Ticket für den Saisonhöhepunkt durch zwei Platzierungen in den Top 15 schon vor der Tour de Ski gesichert hatte, und Youngster Janosch Brugger aus Schluchsee mit seinem Sieg in Lillehammer die Norm erfüllt. Florian Notz aus Römerstein hatte sich mit Rang neun auf der zweiten Etappe in Toblach wie auch Katharina Hennig aus Oberwiesenthal als Zehnte die Teilqualifikation geholt. Die beiden könnten in Oberstdorf nachlegen.