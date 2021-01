09.01.2021, 15:49 Uhr

Tour de Ski: Hennig weiter auf Top-10-Kurs

Skilangläuferin Katharina Hennig peilt nach dem Sprintrennen bei der Tour de Ski in Val di Fiemme weiter die Top-10 an. Die 24-Jährige zog am Samstag ins Viertelfinale ein, am Ende gelang ihr mit Platz 15 das beste Sprintergebnis ihrer Karriere.