Tour de Ski: Hennig starke Fünfte

Katharina Hennig glänzt auf der vorletzten Etappe der Tour de Ski in Val di Fiemme. Im 10 Kilometer Massenstart arbeitete sich die DSV-Läuferin stark nach vorn und hielt den Anschluss zur Spitze konstant. Auf den letzten Metern fiel sie allerdings etwas zurück und belegte am Ende Rang fünf (+10,90 Sekunden). "Ich bin total happy, dass es nach dem zähen Tour-Start jetzt wieder so gut lief", sagte Hennig im ZDF-Interview. "Ich habe bestätigt, dass ich auf der Strecke vorne mitlaufen kann." Und das trotz eines kurzen Schreck-Moments zu Beginn: "Ich hatte einen Stockbruch in der ersten Runde, hing ganz hinten dran. Die paar Körner haben am Ende gefehlt."

Russin Neprjaewa holt Sieg

Den Sieg holte sich die Russin Natalia Neprjaewa vor Heidi Weng aus Norwegen (+3,70s) und Krista Parmakoski aus Finnland (+4,80s).

Sauerbrey holt sich Teilnorm

Für eine Überraschung sorgte Katherine Sauerbrey. Die 24-Jährige belegt Platz zwölf und sichert sich damit die Halbe-Olympianorm. "Ich bin mega happy, es war so ein cooles Rennen. Ich kann es selbst noch nicht glauben", sagte die 24 Jahre alte nach dem besten Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere. Lisa Lohmann verpasst die halbe Norm als Sechzehnte knapp. Sofie Krehl landet auf Platz 20. Pia Fink nimmt als 29. noch Punkte mit.