Tour de Ski: Hennig in Top Zehn der Gesamtwertung

Katharina Hennig verpasst auf der letzten Etappe der Tour de Ski knapp eine Top-10-Platzierung. Im 10 Kilometer Massenstart Freistil kam die Sächsin als Zwölfte ins Ziel (+1:43,60 Minuten).

Hennig hielt sich lange in der Gruppe der Führenden, verlor gegen Ende aber den Anschluss an die Spitze. Grund zur Freude hatte sie aber allemal. In der Gesamtwertung der Tour de Ski beendete sie die Tour auf Platz neun. "Ich bin sehr zufrieden, es ging schwer los, aber ich habe mein Ziel erfüllt", sagte Hennig im ZDF-Interview.

Sauerbrey belegt Platz 18

Auch Katherine Sauerbrey machte erneut auf sich aufmerksam. Sie kam als zweitbeste Deutsche ins Ziel. Die 24-Jährige belegte sie Platz 18 (+2:12,30m), verpasste damit allerdings die Erfüllung der Olympia-Norm nur knapp. Pia Fink landete auf Rang 28 (+2:55,90m), Sofie Krehl zwei Ränge dahinter (+3:12,50m).

Norwegerin Weng holt sich den Sieg

Den Sieg im Massenstart in Val di Fiemme holte sich die Norwegerin Heidi Weng (35:41,20m). Ebba Anderson aus Schweden wurde Zweite (+7,00 Sekunden), Delphine Claudel aus Frankreich Dritte (+28,50s).

Den Gesamtsieg der Tour sichert sich die Russin Natalia Nepryaeva.