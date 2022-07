Tour de France: Vingegaard und Pogacar belauern sich

Pogacar setzte sich am Mittwoch (20.07.) nach 129,7 Kilometern bei der Bergankunft in Peyragudes vor seinem dänischen Rivalen Vingegaard durch. Beide Topfahrer belauerten sich auf dem Schlussanstieg. Bis auf die Bonussekunden konnte Pogacar aber keine Zeit gut machen. Vingegaard liegt nun 2:18 Minuten vor dem Tour-Champion von 2020 und 2021.

Geschke verteidigt Bergtrikot

Simon Geschke hat sich unterdessen auch am neunten Tag in Serie das Bergtrikot gesichert und darf allmählich davon träumen, den Dress auch in Paris zu tragen. Am Donnerstag (21.07.) wartet allerdings noch die letzte Pyrenäen-Etappe, wenn es über den Col d'Aubisque geht und am Ende die Bergankunft in Hautacam ansteht.

Tour de France 2022: Das Special von Sportschau.de