Tour de France: Vingegaard setzt wuchtige Attacke gegen Pogacar

Der Mann in Gelb triumphierte in Hautacam: Jonas Vingegaard setzte sich auf der 18. Etappe gegen seinen ärgsten Verfolger Tadej Pogacar durch und strampelte zum Sieg bei der Bergankunft in den Pyrenäen.

Vingegaard schnappt Geschke Bergtrikot weg

Der 25-Jährige kam damit seinem ersten Gesamterfolg bei der Tour de France immer näher. Er hat vor dem entscheidenden Zeitfahren am Samstag bereits einen beeindruckenden Vorsprung von mehr als drei Minuten auf den Slowenen Pogacar im Gesamtklassement.

Simon Geschke hat das Bergtrikot dagegen verloren und kann es bis Paris auch nicht mehr zurückerobern. Der 36-Jährige brach bereits am ersten von drei Anstiegen ein und musste es an Überflieger Vingegaard abgeben. Cofidis-Profi Geschke hatte das Trikot auf der neunten Etappe erobert.