Tour de France: Pogacar überragend - erste Doping-Durchsuchungen

Erste Doping-Durchsuchungen

Am Rand des Tour-Auftaktts bestätigte die europäische Polizeibehörde Europol in einer Mitteilung, dass es im Vorfeld der Frankreich-Rundfahrt zwischen dem 27. und 30. Juni 14 Hausdurchsuchungen in sechs Ländern wegen Dopingverdachtsmomenten gegeben hat. Drei Personen seien verhört und diverses Beweismaterial sichergestellt worden.

Wohnungen von Fahrern und Teammitgliedern in Belgien, Spanien, Kroatien, Italien, Polen und Slowenien wurden durchsucht. Die Leitung hatte die Staatsanwaltschaft Marseille. Ein konkretes Tour-Team wurde nicht genannt. Anfang der Woche hatte aber bereits der Rennstall Bahrain-Victoriou erklärt, von Durchsuchungen betroffen zu sein.