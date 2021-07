Tour de France: Pogacar gewinnt Königsetappe in den Pyrenäen

Pogacar wehrt alle Angriffe ab

Am französischen Nationalfeiertag versuchten viele Franzosen ihr Glück, aufs Tagespodest schaffte es jedoch niemand: Zweiter wurde Vingegaard vor Richard Carapaz (Ineos). Emanuel Buchmann, Tour-Vierter von 2019, spielte als Edelhelfer seines Bora-Kapitäns Wilco Kelderman wie weitere deutsche Fahrer keine entscheidende Rolle auf der fünftletzten Etappe der Tour.

Schon in den Alpen und am Mont Ventoux hatte Vorjahressieger Pogacar alle Angriffe pariert. Beim 17. Teilabschnitt rechnete er nun erneut mit Versuchen seiner Rivalen. «Jeder wird es versuchen, es ist die härteste Tag in der Tour», hatte Slowene vor dem Start in Muret noch einmal bekräftigt - doch bis es zum Showdown der Favoriten kam, dauerte es.

Den Col de Peyresourde und Col de Val Louron-Azet, die ersten beiden Berge (je 1. Kategorie) vor dem abschließenden Aufstieg zum Col du Portet, passierten die Favoriten noch gemeinsam. Erst 8,1 km vor dem Ziel zog Pogacar selbst das Tempo an, nur Vingegaard und Carapaz konnten folgen.

Anschließend bestimmte der Youngster auf dem 16 km langen und erbarmungslosen Anstieg mit knapp neun Prozent mittlerer Steigung meist das Tempo und setzte Attacken - und sicherte letztlich im Schlusssprint seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Großen Schleife.