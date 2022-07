Tour de France: Pogacar brilliert auf auf dem Pflaster

Der 35-jährige Australier Simon Clarke vom Team Israel-Premier Tech setzte sich auf dem fünften Teilstück nach 153,7 Kilometer zwischen Lille und Arenberg im Sprint einer Ausreißergruppe durch. Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma) in einer chaotischen Etappe mit vielen Stürzen, obwohl er selbst zu Boden musste.

Pogacar glänzt beim Sturz-Chaos

Titelverteidiger Tadej Pogacar erteilte seinen ärgsten Rivalen in der "Hölle des Nordens" eine Lektion und flog beim brutalen Kopfsteinpflaster-Abstecher der Tour de France nur knapp am Gelben Trikot vorbei. Der 23-jährige Slowene machte in der Staubschlacht einen weiteren Schritt zu seinem dritten Gesamtsieg. Pogacar kam mit 51 Sekunden Rückstand als Siebter ins Ziel, nachdem er sich mit einem starken Antritt aus dem verbliebenen Hauptfeld gelöst hatte.