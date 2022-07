Tour de France: Philipsen gewinnt 15. Etappe im Massensprint

Der Belgier Jasper Philipsen vom Team Alpecin-Deceuninck gewann die 15. Etappe der 109. Tour de France. Der 24-Jährige setzte sich bei Temperaturen von bis zu 40 Grad nach 202,5 Kilometern im Massensprint vor seinem Landsmann Wout van Aert und dem Dänen Mads Pedersen durch. Zuvor war ein Ausreißversuch des deutschen Meisters Nils Politt und dem Dänen Mikkel Honoré nach 145 Kilometern beendet worden.

Geschke weiter im Bergtrikot

Das Bergtrikot erhielt zum siebten Mal nacheinander der gebürtige Berliner Simon Geschke.

Gesamtwertung: Vingegaard vor Pogacar

In der Gesamtwertung liegt der Däne Jonas Vingegaard weiter 2:22 Minuten vor Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien. Für Vingegaard lief es aber alles andere als rund: Der Gesamterste wurde in einen Sturz verwickelt, konnte aber zum Feld wieder aufschließen. Dafür war das Rennen für zwei seiner wichtigsten Helfer beendet: Der ursprünglich als Kapitän vorgesehene Slowene Primoz Roglic trat wegen seiner Sturzverletzungen aus der ersten Woche nicht mehr an. Während des Rennens erwischte es dann den früheren niederländischen Tour-Dritten Steven Kruijswijk, der aufgeben musste.

Am Montag ist Ruhetag

Nach der 15. Etappe legt die Tour den letzten Ruhetag ein, bevor es am Dienstag in die Pyrenäen geht. Die 16. Etappe führt in 178,5 Kilometern von Carcassonne nach Foix.