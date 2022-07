Tour de France: Niederländer Jakobsen gewinnt zweite Etappe

Vor zwei Jahren stürzte Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt schwer und lag zwischenzeitlich im Koma. Am Samstag gewinnt der Niederländer zum ersten Mal eine Etappe der Tour de France. Das Gelbe Trikot übernimmt der Belgier Wout van Aert. Danny van Poppel vom oberbayerischen Rennstall Bora-hansgrohe wird Vierter.

Das Finale der Etappe wurde von einem Massensturz überschattet, durch den auch Titelverteidiger Tadej Pogacar aufgehalten wurde. Da der Sturz innerhalb der letzten drei Kilometer geschah, erhielt der Slowene dieselbe Zeit wie der Tagessieger und liegt jetzt auf Platz drei der Gesamtwertung.

Tour de France Märchen für Jakobsen

Der Etappensieg von Jakobsen überstrahlt den Tag. Vor zwei Jahren schien die Karriere des Niederländers nach seinem schweren Sturz bereits vorbei. Als er von seinem Landsmann Dylan Groenewegen bei der Polen-Rundfahrt in die Ballustraden gedrängt worden war, lag Jakobsen zwischenzeitlich im künstlichen Koma und musste mehrmals operiert werden. Er hatte nach dem Sturz nur noch einen eigenen Zahn und musste im Gesicht mit 130 Stichen genäht werden.

«Das ist unglaublich. Es war ein langer Prozess. Viele Leute haben mir geholfen, wieder zurückzukommen. Heute habe ich ihnen etwas zurückgezahlt. Das ist ein fantastischer Tag. Davon habe ich 15 Jahre lang geträumt», sagte der Niederländer.

Walscheid bester Deutscher

Als bester Deutscher war Sprintspezialist Max Walscheid auf Platz zwölf gelandet. «Es waren sehr viele knappe Situationen, ich habe mehr als einmal die Bremse angefasst. Die Strecke war in Ordnung, der Wind kam sehr von vorn. So waren alle noch dabei. Dadurch war es sehr unorganisiert und hektisch», sagte der 29-Jährige vom Rennstall Cofidis nach dem Rennen.

Zwar mussten zwischen Roskilde und Nyborg 202,2 Kilometer bewältigt werden, doch das Hauptthema im Peloton war in den vergangenen Tagen nur das Finale. Dort musste die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt bewältigt werden, die Angst vor Windkanten war groß. Tour-Direktor Christian Prudhomme ließ erst am Samstagmorgen entscheiden, über welche Seite der Brücke das Feld geführt werden sollte.

Stürze sorgten für Spannung

Für Spannung sorgte letztendlich aber nicht der Wind, sondern die Nervosität im Feld. Nach nur wenigen Hundert Metern auf der Brücke war Auftaktsieger Lampaert in einen Sturz verwickelt. Erst vier Kilometer später hatte Lampaert mit der Unterstützung von zwei Helfern den Anschluss zum auf etwa 100 Fahrer reduzierten Feld geschafft. Auf dem zweiten Teil der Verbindung über den Großen Belt herrschte dann Gegenwind, der sämtliche Attacken neutralisierte und schließlich zum Sprint-Finale führte.

Abschied aus Dänemark

Am Sonntag wird die Tour zum Abschluss des Gastspiels in Dänemark mit der dritten Etappe über 183 Kilometer von Vejle nach Sönderborg fortgesetzt. Danach folgt der erste Ruhetag, ehe es ab Dienstag in Frankreich weitergeht.