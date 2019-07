Tour de France: Mitfavorit Thibaut Pinot gibt auf

Mitfavorit Thibaut Pinot hat auf der drittletzten Etappe der 106. Tour de France aufgegeben.

Tour de France: Thibaut Pinot gibt unter Tränen auf

Der große französische Hoffnungsträger vom Team Groupama-FDJ, Fünfter der Gesamtwertung mit 1:50 Minuten Rückstand auf seinen führenden Landsmann Julian Alaphilippe, wurde in der Anfangsphase der 19. Etappe mit Bergankunft in Tignes mehrmals am linken Bein behandelt und fiel weit hinter die Spitzengruppe zurück. Nach rund 40 km stieg der 29-Jährige in Tränen aufgelöst ins Begleitfahrzeug.

Thibaut Pinot: Ausstieg bei Tour de France wegen Muskelfaserriss

Nach offiziellen Angaben hatte Pinot einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten. «Er hatte die 18. Etappe mit starken Schmerzen beendet. Sein Zustand hat sich am Freitag nicht gebessert», teilte Pinots Team mit. Bei der laufenden Tour hatte sich Pinot in starker Form gezeigt. Obwohl er auf der 10. Etappe nach Albi an einer Windkante den Anschluss und 1:40 Minuten verloren hatte, besaß er noch alle Chancen auf den ersten französischen Toursieg seit Bernard Hinault 1985.

Vorzeitiger Ausstieg zum dritten Mal in Folge für Thibaut Pinot

Sein deutscher Konkurrent Emanuel Buchmann, vor der 19. Etappe hinter Pinot Sechster, hatte den Franzosen als seinen Favoriten bezeichnet. Pinot, Dritter von 2014, gab bei der Tour damit nach 2016 und 2017 zum dritten Mal in Serie auf. 2018 war er wegen der Folgen einer Lungenentzündung nicht am Start.