Tour de France: Kristoff gewinnt sturzreiche Etappe nach Nizza

Der 33-Jährige holte sich nach 156 Kilometern mit Start und Ziel in Nizza den Sieg vor dem dänischen Weltmeister Mads Pedersen. Die deutschen Fahrer, darunter Sportler des bayerischen Teams Bora-hansgrohe, spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Emanuel Buchmann war sichtlich erleichtert, als er die Ziellinie an der berühmten Promenade des Anglais in Nizza erreicht hatte. "Das war keine einfache Aufgabe. Es war super gefährlich, super rutschig. Das Team hat einen guten Job gemacht. Ich bin sicher ins Ziel gekommen, das ist wichtig", sagte der 27-Jährige.

Stürze auf glitschiger Straße

Überschattet war die Etappe von zahlreichen Stürzen auf regennasser Fahrbahn. Dabei erwischte es mit Thibaut Pinot einen der Favoriten für die Gesamtwertung. Frankreichs zweiter Liebling Julian Alaphilippe blieb ebenfalls nicht verschont. Der Rostocker Sprint-Routinier Andre Greipel kam auch zu Fall.

Zuschauer nur in begrenzter Zahl zugelassen

Trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen waren Zuschauer an der Strecke erlaubt, allerdings in begrenzter Zahl. So waren im Zielbereich nicht die zunächst vorgesehenen 5.000 Zuschauer erlaubt. Auch unterwegs am Straßenrand blieben die großen Massen aus.

Tour zu Gast in der "Roten Zone"

Die Region an der Côte d'Azur gehört zur "Roten Zone", wo das Virus besonders stark zirkuliert. In den vergangenen Tagen waren die Infektionszahlen in die Höhe geschnellt. Am Freitag registrierte das französische Gesundheitsministerium 7.379 neue Fälle innerhalb von nur 24 Stunden und sprach von einem "exponentiellen Anstieg".

