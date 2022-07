Tour de France: Grönewegen gewinnt dritte Etappe

Der 29-Jährige Grönewegen vom Team BikeExchange-Jayco setzte sich im Massensprint hauchdünn vor den Belgiern Wout van Aert (Jumbo-Visma) und Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) durch. Das Gelbe Trikot bleibt nach den 182 km zwischen Vejle und Sönderborg damit bei van Aert.

Magnus Cort 130 Kilometer einsam voraus

Über den Großteil des Rennens war der Däne Magnus Cort einsam an der Spitze unterwegs. Mit zwischenzeitlich sieben Minuten Vorsprung entschied er die drei Bergwertungen des Tages für sich. Auch am Vortag hatte er sich das Bergtrikot gesichert und darf es nun weiter tragen.

Erste Pause am Montag

Nach dem Auftakt der Tour in Dänemark steht am Montag der erste Ruhetag an. Die Rundfahrt wird am Dienstag in Nordfrankreich mit der Etappe zwischen Dünkirchen und Calais fortgesetzt.