"Tour de France" - Fußballfrauen auf WM-Mission

"Für Olympia-Qualifikation müssen wir weit kommen"

Fünf Tage vor dem Auftaktspiel gegen China am Samstag (15.00 Uhr/live im Ersten) ging es dann per Bus zum Flughafen, wo um 16.00 Uhr der Charterflieger mit der 30-köpfigen Delegation nach Rennes startete. Im Südwesten der Hauptstadt der Bretagne schlägt der Olympiasieger sein Lager zunächst im "Domaine de Cicé-Blossac" auf, einem hübsch gelegenen Vier-Sterne-Hotel direkt an einem Golfplatz.

Die Zielvorgabe des zweimaligen Weltmeisters ist ambitioniert: Das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio soll gelöst werden. Dazu muss es die DFB-Auswahl unter die drei besten Teams Europas schaffen. "Da von den Favoriten ja auch einige aus Europa kommen, müssen wir dafür schon weit kommen", sagte Popp.