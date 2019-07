Tour de France: Franzose Alaphilippe wieder im Gelben Trikot

De Gendt siegte auf der ersten bergigen Etappe der 106. Tour de France. Der 32-Jährige vom Team Lotto-Soudal siegte nach 200 Kilometern von Macon und Saint-Étienne. Zweiter wurde der Franzose Thibaut Pinot vom Team Groupama-FDJ.

Lokalmatador Alaphilippe wieder in Gelb

Der Franzose Julian Alaphilippe kam als Dritter ins Ziel und eroberte das Gelbe trikot zurück. Dieses hatte er am Donnerstag (11.07.19) auf der sechsten Etappe an den Italiener Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) verloren. Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Emanuel Buchmann vom bayerischen Team Bora-hansgrohe, der auf Platz zehn geklettert ist. "Die Etappe war richtig schwer. Wir mussten einiges investieren, um vorne dabei zu sein", sagte Buchmann nach Platz 18 auf der achten Etappe.

Neunte Etappe am Nationalfeiertag

Am Sonntag auf der neunten Etappe dürften sich vor allem die französischen Fahrer besonders ins Zeug legen. Am französischen Nationalfeiertag geht es über 170,5 Kilometern von Saint-Etienne nach Brioude. Drei BErgwertungen sind zu meistern, am schwierigsten wird die durchschnittlich elf Prozent steile Mur d'Aurec-sur-Loire, die schon nach 44 Kilometern ansteht.