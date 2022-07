Tour de France Femmes: Brennauer bei Wiebes-Sieg in Top 20

Bei der Neuauflage der Tour der France der Frauen endete der 82 Kilometer lange Auftakt durch Paris auf den Champs-Élysées an jener Stelle, an der ein paar Stunden später der Gewinner der 109. Tour de France der Männer gekürt wird.

Im Schlusssprint holte sich die Niederländerin Lorena Wiebes das Gelbe Trikot vor ihrer Landsfrau Marianne Vos und der Belgierin Lotte Kopecky. Lisa Brennauer aus Kempten rauschte als beste deutsche Fahrerin auf Rang 19 durchs Ziel.

Stürze auf dem Kopfsteinpflaster

Die Etappe wurde von einem schweren Sturz von Alana Castrique überschattet. Die Belgierin kam 13 Kilometer vor dem Ziel auf dem Kopfsteinpflaster der Champs-Élysées zu Fall und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Fünf Kilometer vor dem Ziel stürzte zudem Laura Süßemilch, konnte das Rennen aber fortsetzen.

Zweite Etappe von Meaux nach Provins

Die zweite Etappe führt am Montag über 136,5 Kilometer von Meaux nach Provins. Auf dem völlig flachen Teilstück im Osten von Paris ist mit einem weiteren Sprint zu rechnen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in den Vogesen auf der Planche des Belles Filles.